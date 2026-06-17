Haberler

Çemişgezek'te öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sene sonu sergisiyle izleyicilere sunuldu. Kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürünün katılımıyla açılan sergide öğrenciler çalışmalarını anlattı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı için aynı okulda program düzenlendi.

Programa katılan Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından katılımcılar, resimleri inceleyerek çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Koray Kola
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Öldüren kumpir için komik tazminat

Öldüren kumpir için komik tazminat! Aile isyan etti
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor