Çemişgezek'te Öğrenciler İçin 'Okula Hoş Geldin' Etkinliği Düzenlendi

Çemişgezek ilçesinde anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için "Okula Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Çemişgezekliler Derneğince ilçedeki spor salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Levent Küçük ile eşi Hande Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsun, kurum amirleri, Dernek Başkanı Gürkan Öztürk ve üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Müzik, palyaço gösterisi, yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme yarışı gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramların da sunulduğu programda, çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlikte ayrıca Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla pasta kesimi yapıldı.