Haberler

Çemişgezek'te İlköğretim Haftası Kutlandı

Çemişgezek'te İlköğretim Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çemişgezek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı konuşmalar yaparak, öğrencilerin şiir okuma ve halk oyunları gösterilerini izledi.

Çemişgezek ilçesinde, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çemişgezek Kaymakamı Levent küçük ve Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker'in konuşmasının ardından program öğrencilerin, şiir okuması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Kaymakam Küçük, Somyürek ve Berker temsili olarak okul zilini çaldığı törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Karadeniz ile okul müdürleri, kurum amirleri, öğrenciler, veliler ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi

Ünlü Şarkıcıdan büyük değişim! Bu halini unutun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.