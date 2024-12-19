Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Çemişgezek'te Dikilen Dut Fidanları Çalındı

Çemişgezek'te Dikilen Dut Fidanları Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirme amacıyla diktiği dut fidanları, hırsızlar tarafından çalındı. Yaklaşık 30 kök fidan yerinden sökülerek çalındı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, Belediye Başkanı Somyürek duruma tepki gösterdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı.

İlçenin Ağ Tepe mevkisinde bir süre önce dikilen dut fidanlarının yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Çemişgezek Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler, yaklaşık 30 kök dut fidanının kazma ve küreklerle yerinden sökülüp çalındığını belirledi.

Jandarma ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fidanları çalanların emek ve alın teri hırsızı olduklarını belirtti.

Dikilen fidanların herkesin ortak malı olduğunu vurgulayan Somyürek, "Zarar vermeyelim, verenleri uyaralım dedik. Sahip çıkalım dedik. Çukurları eşip tek tek söküp bu kadar zahmet çekmenize gerek yoktu. İnsan gibi isteseydiniz keşke, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak itiraf
img

Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.