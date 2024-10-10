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Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nda Oryantasyon Programı Düzenlendi

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nda Oryantasyon Programı Düzenlendi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapıldı. Yüksekokul müdür yardımcısı Alperen Öbek, öğrencilere üniversite yaşamı hakkında bilgi verdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki meslek yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirilen programda, yüksekokulun müdür yardımcısı ve inşaat bölümü öğretim görevlisi Alperen Öbek, öğrencilere sunum yaptı.

Öbek, eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunarak, "Öğrencilerimizin bölümleri ve üniversite yaşamı hakkında akıllarına takılan bütün sorulara cevap niteliğinde bir oryantasyon eğitimi düzenledik. Umarım verimli bir akademik yıl geçiririz." dedi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

Munzur Üniversitesi Çemişgezek tunceli Güncel Eğitim Yaşam

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