Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nda Oryantasyon Programı Düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki meslek yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirilen programda, yüksekokulun müdür yardımcısı ve inşaat bölümü öğretim görevlisi Alperen Öbek, öğrencilere sunum yaptı.

Öbek, eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunarak, "Öğrencilerimizin bölümleri ve üniversite yaşamı hakkında akıllarına takılan bütün sorulara cevap niteliğinde bir oryantasyon eğitimi düzenledik. Umarım verimli bir akademik yıl geçiririz." dedi.