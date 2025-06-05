Çemişgezek'in Tarihi İn Delikleri'nde Keman Resitali Düzenlendi

Çemişgezek'in Tarihi İn Delikleri'nde Keman Resitali Düzenlendi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki tarihi İn Delikleri'nde düzenlenen keman resitali, temizlik çalışmalarının ardından gerçekleştirildi. Urartular dönemine ait yapının korunmasına dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, müzisyen Uğur Cit vatandaşlar için farkındalık oluşturdu.

Çemişgezek'in tarihi İn Delikleri'nde keman resitali

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan ve turizme kazandırılması için çalışmaları devam eden tarihi İn Delikleri'nde keman resitali mest etti.

Çemişgezek ilçesinin Tağar Vadisinde Urartular dönemine ait 'İn Delikleri' bir diğer ismiyle 'Derviş Hücrelerinin' iç ve dış kısımları sprey boyayla yazılar yazılıp, görsel kirlilik oluşturan tarihi yapı, Çemişgezek Kaymakamlığının girişimleriyle temizlendi. Çemişgezek Kaymakamlığı koordinasyonunda Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tunceli Müzesi uzmanları ile Diyarbakır Restorasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanlarının da katkılarıyla mikro kumlama tekniği ile Urartular dönemine ait İn Deliklerinin temizlik çalışması tamamlandı.

Kültür varlıklarının korunması ve zarar verilmemesi için Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Cit, İn Deliklerinde keman çalarak vatandaşlar tarafından temiz tutulması ve korunmasına konusunda farkındalık oluşturmak için destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZAİ AKIN - Güncel
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