Çemişgezek Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Derneğine Destek

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, belediye meclisi Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvanları Koruma Derneği'ne 20 bin lira ayni yardım desteği sağladı. Bu karar, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik devam eden çalışmaları desteklemek amacıyla alındı.

Tunceli'de Çemişgezek Belediyesince, Meclis kararıyla Hayvanları Koruma Derneğine destek verildi.

Çemişgezek Belediyesi, bugün gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısında Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne 20 bin lira ayni yardım desteği sağlanması oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, alınan kararın hayvan haklarına verilen önemin bir göstergesi olduğu belirtilerek, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
