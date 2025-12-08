İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Programı kapsamında ilk olarak Maden Müzesi'nde buradaki eserler ve madenciliğin çalışma koşulları hakkında bilgi alan Tugay, daha sonra CHP İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Zonguldak Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Tugay, burada yaptığı konuşmada, "Zonguldak bizim için aydınlık insanların şehridir. O duygularla buradayım. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerde sorumluluk almış durumda." dedi.

Tugay, insana değer veren, yurttaşlar arasında hiçbir ayrımcılığa girmeden herkese eşit bakan yerel yönetim anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin devam eden çıplak ayaklı eylemine ilişkin sorusuna Tugay, "Mümkün olduğunca en hızlı şekilde sorunu çözmek için gerekeni yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde de çözüleceğini söyledim ama arkadaşlarımız öyle bir karar almışlar. Saygı duyuyorum. Uzun sürecek bir konu değil o. Oluyor aile içinde böyle şeyler. Çözüyoruz." yanıtını verdi.

Tugay, daha sonra Zonguldak Tabip Odası ile Çağdaş Gazeteciler Derneğince Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimler, Sağlık ve Medya" konulu panele katıldı.

Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olan Tugay'ın yanı sıra Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Okay ile Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı da panelde konuşma yaptı.