Üye Girişi
Haberler

Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi Eylem Planına Eleştiri

Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi Eylem Planına Eleştiri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın yeterli olmadığını belirterek hükümetten bekledikleri desteklerin eksik olduğunu ifade etti. Tugay, plandaki uygulamalara şerh koyarak imzalayacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'yla körfezin istenilen kadar temizleneceğine inanmadığını belirterek, "(Eylem planını) Bazı konularda düşüncelerimi oraya yazarak, parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tugay, İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun hazırladığı ve iki gün önce açıklanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı değerlendirdi.

Planın körfezi temizlemek için yeterli olmadığını, ilgili bakanlıkların yapması gereken çalışmalara planda yer verilmediğini, her şeyin belediyeden beklendiğini savunan Tugay, "Hükümetimizden beklediğimiz bazı destekler ve onaylar var. Bunlarla ilgili halen belirsizlikler var. Sözlü olarak 'yapacağız', 'edeceğiz' dendi ama yazılı olarak o metinde de yer almayan bir sürü konu var. Şu anda imza atmamızı istedikleri 15 maddelik plan uygulamaya geçtiği zaman ben körfezin istediğimiz kadar temizleneceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Tugay, Dünya Bankası ve İller Bankası üzerinden verilecek kredilerle ilgili bir netlik oluşmasını beklediğini, 2017 yılında Bakanlıkça kabul edilmiş sirkülasyon ve navigasyon kanalları projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun körfezin temizlenmesi için yapılması gerektiğini bakanlık kabul etmiş. Ama bugün bu planda bunlardan bahsedilmiyor ve bunlarla ilgili araştırma yapılacak, gerekli görülürse bunlar yapılacak deniyor. Ama anlayamadığımız şey, 2017'de zaten bakanlığın onayını almış bu proje neden şu anda uygun görülmüyor ve uygun görülmüyorsa yerine ne yapılacak bunun da söylenmesi lazım. Körfezin bundan sonra kirlenmemesi için yapılması gereken şeyleri tarif ediyoruz, hepimiz bunun bilincindeyiz. Ancak var olan kirliliğin temizlenmesi, dip taraması, kanal oluşturulması gibi konularla ilgili çalışmaların neler olduğu belirlenmiş değil. Buralardaki boşluklar bende bir tereddüt doğurdu, o yüzden arkadaşlarımıza çalışmalarını söyledim. Bazı konularda düşüncelerimi oraya yazarak, parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Yerel Yönetim Cemil Tugay Politika Güncel Çevre İzmir Yaşam

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta? Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu? Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu? Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.