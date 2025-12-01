Cemal Tural Tabiat Parkı Kış Boyunca Ziyarete Kapandı
Ardahan Valiliği, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle Cemal Tural Tabiat Parkı'nın 1 Aralık'tan itibaren kış mevsimi boyunca ziyarete kapatıldığını duyurdu. Park, güvenlik amacıyla 7/24 izlenecek ve izinsiz girişlere karşı yasal işlem uygulanacak.
Valilikten yapılan açıklamada, işletmeciliğini Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Cemal Tural Tabiat Parkı bölgesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve alandaki suların donması nedeniyle tabiat parkı, 1 Aralık itibarıyla kış mevsimi boyunca ziyarete kapatılmıştır. Parkımız, koşulların elverişli hale gelmesiyle birlikte ilkbahar döneminde yeniden ziyarete açılacaktır. Cemal Tural Tabiat Parkı, güvenlik amacıyla 7/24 fotokapan sistemleriyle izlenmektedir. Ziyarete kapalı dönemde alana izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem uygulanacaktır."