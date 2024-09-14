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Cemal Gürsel, Ölümünün 58. Yıl Dönümünde Anıldı

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Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 58. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene üst düzey yetkililer katıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 58'inci yıl dönümünde mezarı başında törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız ve askeri yetkililer katıldı. Törende Cemal Gürsel'in öz geçmişi okundu. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenkleri bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cemal Gürsel Belgesel Politika Türkiye Güncel Yaşam Tören

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