Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Destek Mesajı

(ANKARA) - Boykot çağrısına verdiği destek nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek "Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız" mesajını paylaştı.

2 Nisan boykotuna yönelik çağrı yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Üzümcüoğlu ve diğer isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı koydu ve ayda iki kez karakola imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

"Gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız için mücadele etmek zorundayız"

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından kendisine destek verenlere teşekkür mesajı paylaştı. Üzümoğlu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganının olduğu fotoğrafı eklediği paylaşımında şunları kaydetti:

"Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Gelecek bizim."