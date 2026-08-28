Haberler

Cem Küçük Soruşturmasında İsmail Çanak Teslim Oldu

Cem Küçük Soruşturmasında İsmail Çanak Teslim Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında hakkında arama kararı bulunan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın, soruşturma kapsamında 'bildiklerini anlatmak istediğini' beyan ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından ilgili birimlere sevk edilmesi bekleniyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın, soruşturma kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Firari Çanak, adliyede teslim olmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanak'ın soruşturma kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.

Çanak'ın, işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında ilgili birimlere sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah Trabzon'u karıştırdı
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor

Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü

Üç kişilik ailenin felaketin ortasında kaldığı an