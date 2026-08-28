Cem Küçük Soruşturmasında İsmail Çanak Teslim Oldu

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın, soruşturma kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Firari Çanak, adliyede teslim olmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanak'ın soruşturma kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.

Çanak'ın, işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında ilgili birimlere sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA