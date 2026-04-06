Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaytan, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın haber alma hakkını yerine getirdiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaytan, mesajında, AA'nın, Milli Mücadele yıllarından bugüne doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet verdiğini, halkın haber alma hakkını en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Milletin iradesini ve sesini duyurmak, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yurt sathına ve dünyaya ulaştırmak amacıyla kurulan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ettiğini belirten Kaytan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktaran AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. AA, yalnızca yurt içindeki gelişmeleri değil, dünyanın dört bir yanındaki olayları da tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden aktarmakta, bu yönüyle hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun güven duyduğu, saygın haber kaynağı olma misyonunu başarıyla sürdürmektedir."

Kaynak: AA / Durmuş Genç
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı