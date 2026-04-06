Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaytan, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaytan, mesajında, AA'nın, Milli Mücadele yıllarından bugüne doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet verdiğini, halkın haber alma hakkını en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Milletin iradesini ve sesini duyurmak, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yurt sathına ve dünyaya ulaştırmak amacıyla kurulan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ettiğini belirten Kaytan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktaran AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. AA, yalnızca yurt içindeki gelişmeleri değil, dünyanın dört bir yanındaki olayları da tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden aktarmakta, bu yönüyle hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun güven duyduğu, saygın haber kaynağı olma misyonunu başarıyla sürdürmektedir."