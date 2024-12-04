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Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Başkanlığına Seçildi

Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Başkanlığına Seçildi
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CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda Cem Aydın, görevi Gençosman Killik'ten devralarak yeni başkan seçildi. Törende Killik, Aydın'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda başkan seçilen Cem Aydın, görevi Gençosman Killik'ten devraldı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, eski başkan Killik, yeni başkan Aydın'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Aydın da Killik'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ile CHP Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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