Haberler

Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Cem Adrian'dan Açıklama: "Hakkımda Alınan Karar Doğrultusunda Gerekli Prosedürleri Yerine Getireceğim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen sanatçı Cem Adrian, konuyla ilgili Bremen'de bulunduğunu ve gerekli prosedürleri yerine getireceğini açıkladı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sanatçı Cem Adrian, "Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

"Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız"

Cem Adrian, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Herkese iyi pazarlar... Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

