Cem Adrian'dan Gazze Saldırılarına Sert Tepki
Şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya üzerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumu insanlık için bir utanç olarak değerlendirdi. Adrian, görmezden gelinen savaş ve ölümler konusunda uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, 'Soykırımı durduran her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır' dedi.
Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.
Adrian, paylaşımında saldırıların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."
Daha önceki paylaşımlarında da Gazze'de yaşananlara tepki vererek Küresel Sumud Filosu'na destek olan sanatçı, işgale karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.
Adrian, paylaşımında "Soykırımı durdurmayan her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.