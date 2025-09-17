Haberler

Cem Adrian'dan Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya üzerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumu insanlık için bir utanç olarak değerlendirdi. Adrian, görmezden gelinen savaş ve ölümler konusunda uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, 'Soykırımı durduran her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır' dedi.

Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Adrian, paylaşımında saldırıların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."

Daha önceki paylaşımlarında da Gazze'de yaşananlara tepki vererek Küresel Sumud Filosu'na destek olan sanatçı, işgale karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Adrian, paylaşımında "Soykırımı durdurmayan her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte İsrail'e en çok para akıtan ülkeler: Birinciden çok ikinci şaşırttı

İsrail'e en çok para akıtan ülkeler: Birinciden çok ikinci şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.