Çelikhan'da "Şehit ve Gaziler Köşesi" açıldı

Çelikhan Hükümet Konağı binası içinde "Şehit ve Gaziler Köşesi" oluşturuldu.

İlçede şehit düşen ya da gazi olanların hatıralarının yaşatılması için kaymakamlık tarafından Hükümet Konağı içindeki salonda "Şehit ve Gaziler Köşesi" kuruldu.

Açılış, İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından okunan dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Özgür Pelvan, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ömür diledi.

Programa, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kamu kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.