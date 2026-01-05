Haberler

Çelikhan'da "Şehit ve Gaziler Köşesi" açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çelikhan Hükümet Konağı binası içinde "Şehit ve Gaziler Köşesi" oluşturuldu.

Çelikhan Hükümet Konağı binası içinde "Şehit ve Gaziler Köşesi" oluşturuldu.

İlçede şehit düşen ya da gazi olanların hatıralarının yaşatılması için kaymakamlık tarafından Hükümet Konağı içindeki salonda "Şehit ve Gaziler Köşesi" kuruldu.

Açılış, İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından okunan dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Özgür Pelvan, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ömür diledi.

Programa, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kamu kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor