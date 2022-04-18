ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Haberler

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ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, okul bahçesinde oynayan ana sınıfı öğrencisi Emrah Çitil(5) duvardan düşerek yaralandı.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, okul bahçesinde oynayan ana sınıfı öğrencisi Emrah Çitil(5) duvardan düşerek yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mutlu köyünde meydana geldi. Okul bahçesinde oynayan Emrah Çitil, 2 metrelik okul duvarında düşerek yaralandı. Öğretmenlerin çağrısıyla gelen ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Emrah, yapılan İlk müdahalenin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çelikhan, Güncel, Haberler

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