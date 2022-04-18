ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, okul bahçesinde oynayan ana sınıfı öğrencisi Emrah Çitil(5) duvardan düşerek yaralandı.
ÇELİKHAN, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, okul bahçesinde oynayan ana sınıfı öğrencisi Emrah Çitil(5) duvardan düşerek yaralandı.
Olay, öğleden sonra Mutlu köyünde meydana geldi. Okul bahçesinde oynayan Emrah Çitil, 2 metrelik okul duvarında düşerek yaralandı. Öğretmenlerin çağrısıyla gelen ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Emrah, yapılan İlk müdahalenin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.