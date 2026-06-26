Çelikhan'da öğrencilerin karne heyecanı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törenle 3 bin 100 öğrenciye karneleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 bin 100 öğrenciye karneleri verildi.
Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Kılıç, "Bir yıl boyunca öğrencilerimize emek sarf eden değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya