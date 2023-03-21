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Celal Şengör canlı yayında küfür etti! Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi

Güncel Haberler

Fatih Altaylı'nın sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Reklam arasına gidildiğini sanan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la muhabbet ederken küfretti. Neye uğradığını şaşıran Gürkan, kahkahaya boğuldu.

Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek Bilim programının konukları tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Programda ilginç anlar yaşandı.

ŞENGÖR KÜFRETTİ, GÜRKAN KAHKAHAYA BOĞULDU

Şengör büyük gafa imza attı. Reklam arasına gidildiğini sanan Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la sohbet ederken küfretti. Neye uğradığını şaşıran Gürkan, Şengör'ün küfrü karşısında kahkahaya boğuldu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Fatih Altaylı Celal Şengör Güncel Haberler

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