Celal Bayar: Seçimler, KKTC'nin Devlet Niteliğine Katkı Sağlar

Celal Bayar: Seçimler, KKTC'nin Devlet Niteliğine Katkı Sağlar
Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bayar, seçimlerin Kıbrıs Türk demokrasisinin kökleşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, kendi devletinde oy kullanmanın önemini bilen bir nesilden geldiğini belirterek, "Seçimler, KKTC'nin devlet niteliğine katkı sağlar." dedi.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, AA muhabirine, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin birinci turu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayar, başkent Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu'nda 215 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bayar, 1974 öncesinin direniş ve mücadele yılları olduğunu belirterek, ilk kez bir seçimde oy verme işlemini 20 Haziran 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti çatısı altında yaşadığını anlattı.

Mücadele yıllarının ardından Kıbrıs Türk demokrasisinin geçen süre içinde olgunlaştığının altını çizen Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemin geleceği için ailemle birlikte gelerek oy kullandım. Kıbrıs Türk toplumunun yok olmaması için verdiğimiz mücadele günlerinden, demokrasimizin yerleşmesi ve devletimizin daha da kökleşmesi için vatandaş olarak görevimi yaptım. Amacımız gelecek nesillere daha güçlü, kurumları ile daha sağlam bir KKTC bırakmak."

Bayar, seçimi kim kazanırsa kazansın Türkiye ile iyi ilişkilere önem vermesi gerektiğine işaret ederek, kendi devletinde oy kullanmanın önemini bilen bir nesilden geldiğini söyledi.

1974 öncesi yok edilmeye çalışılan bir halkın bugün cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gittiğine dikkati çeken Bayar, şunları kaydetti:

"Seçimler, KKTC'nin devlet niteliğine katkı sağlar. Demokrasi ve devlet kurumları bu şekilde kökleşir. Biz devletimizin ilelebet yaşamasını isteriz. Bunu isterken de gelecek nesillerin de kendi bayrakları altında, kendi egemenlikleri çerçevesinde demokratik haklarını kullanmaları en büyük dileğimizdir."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
