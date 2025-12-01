Haberler

Celal Adan, Çevre Bakanı Murat Kurum'u Ziyaret Etti

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u bakanlıkta ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret için teşekkür etti.

"TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'ı Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
