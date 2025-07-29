Çekya Vatandaşı Simona Klikova, Batman'da Müslüman Oldu
Çekya vatandaşı Simona Klikova, Batman'da düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu ve 'Sima' ismini aldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş, ona İslam dininin esasları hakkında bilgi verdi ve Klikova, kelime-i şehadet getirerek ihtida etti.
Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Klikova, Müslüman olmak için Batman İl Müftülüğüne başvurdu.
İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Klikova, "Sima" ismini aldı.
Klikova'ya "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel