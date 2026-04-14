Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduklarını yineledi

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduklarını, ancak bu konuda net bir tarih veremeyeceğini söyledi.

Macinka, İsrail'e yaptığı ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede bir anlaşma yaptıklarını aktaran Macinka, anlaşma kapsamında Prag'da iş insanlarının da katılacağı bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Macinka, Çekya ile İsrail'in tarihi bağlara sahip olduğunu ve ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e ne zaman taşıyıp taşımayacağına dair sorusu üzerine Macinka, bu konuyu, Dışişleri Bakanı olarak atanmadan bir gün önce de dile getirdiğini hatırlattı.

Macinka, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının, İsrail için sembolik anlam taşıdığını, aynı zamanda pratikte de faydalı olacağını savundu.

Bu adımın ne zaman hayata geçirileceğine dair kesin bir şey ifade edemeyeceğini söyleyen Macinka, kararın, sadece kendisine bağlı olmadığını, konunun hükümet içinde de görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Macinka, ilk önce İsrailli mevkidaşı Saar ile telefonda görüşmüş ve Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma niyetinde olduklarını söylemişti.