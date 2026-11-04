Çekya Başbakanı Babis, Demokrat zaferinin ABD'de işleyişi kilitleyeceğini söyledi

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Çekya Başbakanı Andrej Babis, Demokratların ABD'deki ara seçimlerde elde ettiği zaferin, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalanında azil girişimleri ve vetolar nedeniyle siyasi işleyişi bir ölçüde kilitleyeceği görüşünü dile getirdi.

Radio Prague International'ın haberine göre, Babis, Polonya ziyareti öncesinde başkent Prag'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Babis, seçimlerin beklendiği gibi sonuçlandığını ancak Demokratların zaferinin "çok büyük" olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçilerin, kaleleri Texas'ta da kaybettiğine dikkati çeken Babis, Demokratların bazı yerlerde onlarca yılın ardından başarı elde ettiğini belirtti.

Babis, "Bana göre bu, Başkan Trump'ın görev süresinin sonuna kadar sürekli azil girişimleri ve vetolar olacağı, siyasi işleyişin bir ölçüde kilitleneceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın buna rağmen istediği gibi hareket etmeyi sürdüreceğini savunan Babis, ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme vaadine dönmesini umduğunu dile getirdi.

Babis, Trump'ın "Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayı" da sona erdirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA