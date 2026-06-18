Haberler

Çekmeköy'de sitede iki sürücü arasında 'Yavaş git' kavgası; aileler de dahil oldu

Çekmeköy'de sitede iki sürücü arasında 'Yavaş git' kavgası; aileler de dahil oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de bir sitede iki kadın sürücü arasında 'yavaş git' uyarısıyla başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bir sürücünün eşinin arkadaşı, diğer sürücünün annesine saldırdı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de bir sitede iddiaya göre iki kadın sürücü arasında 'Yavaş git' uyarısı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya iki sürücünün aileleri de dahil oldu. Sürücülerden birinin eşinin arkadaşı, diğer sürücünün annesine saldırıp, otomobile tekme ve yumruk attı. Kavga site sakinlerinin araya girmesiyle sona ererken tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anları sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 12 Haziran saat 18.50 sıralarında Çekmeköy'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede seyir halinde olan sürücülerden biri, diğer sürücüye 'Yavaş git' uyarısında bulundu. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma başladı.

AİLELER DE DAHİL OLDU

Sürücülerden biri eşini telefonla arayınca, bu kez olay yerine sürücünün eşi ve eşinin arkadaşları geldi. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer kadın sürücü ise arabasına binerek kapıları kilitledi. Arabada bekleyen sürücünün annesi de olay yerine gelince bu kez kadın sürücülerin aileleri de kavgaya dahil oldu.Kadın sürücünün eşi iddiaya göre diğer sürücünün otomobiline tekme ve yumruk attı.

SÜRÜCÜNÜN ANNESİNE SALDIRDILAR

Kavga sırasında aracın başında bekleyen sürücünün eşi, araçtaki kadın sürücüye bağırmaya başladı. Başka bir kişi ise arabada bekleyen sürücünün annesine saldırdı ardından da bağırdı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle sona eren kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent vuruldu! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı