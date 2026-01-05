Haberler

Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çekmeköy'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan O.M., adli makamlarca tutuklandı. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda 684 uyuşturucu hap ve 80 gram uyuşturucu maddeyle hassas terazi ele geçirdi.

Çekmeköy'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir ikamette narkotik madde ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, 28 Aralık'ta adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda 684 uyuşturucu hap, 80 gram uyuşturucu maddeyle hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, O.M. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
