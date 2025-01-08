Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Çekmeköy'de 2 kişi sokakta silahla vurularak yaralandı.
Aydınlar Mahallesi Asuman Sokak'ta 2 kişi, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda biri bacağından, diğeri kolundan yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mermi isabet eden park halindeki panelvanda da hasar oluştu.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.