Servis minibüsü 2 katlı binaya çarptı: 1 ölü
İstanbul Çekmeköy'de servis minibüsünün 2 katlı binaya çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Çekmeköy'de servis minibüsünün 2 katlı binaya çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde dün, yokuştan inen 34 LET 412 plakalı servis minibüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 katlı binaya çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kontrolden çıkan servis minibüsünün bahçe tellerini aştığı ve havalanarak 2 katlı binaya çarptığı anlar yer aldı.
Dün meydana gelen kaza sonrası araçta sıkışan servis şoförü A.E. itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk