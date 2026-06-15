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Servis minibüsü 2 katlı binaya çarptı: 1 ölü

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İstanbul Çekmeköy'de servis minibüsünün 2 katlı binaya çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Çekmeköy'de servis minibüsünün 2 katlı binaya çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde dün, yokuştan inen 34 LET 412 plakalı servis minibüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 katlı binaya çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan servis minibüsünün bahçe tellerini aştığı ve havalanarak 2 katlı binaya çarptığı anlar yer aldı.

Dün meydana gelen kaza sonrası araçta sıkışan servis şoförü A.E. itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
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