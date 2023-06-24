Çekmeköy'de seyir halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç kısa sürede halleder teslim oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Çekmeköy'de servis aracı alev alev yandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de servis aracı alev alev yandı Sancaktepe'de seyir halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç kısa sürede halleder teslim oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 12.30 sıralarında Şile otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Servis şoförü, aracı sağa çekerek araçtan indi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Otoyol üzerinde uzun araç kuyruklar oluştu.