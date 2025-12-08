Haberler

Çekmeköy'de polis memurunun şehit edildiği operasyonda yakalanan şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı

Çekmeköy'de polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirilirken C.A. (58) ve Ç.A. (27) yakalandı.

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı. Sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Evde bulunan R.A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret'^, 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen R.A.'nın ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, "İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

