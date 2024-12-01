İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

POLİS MEMURU, 4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti.

2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.