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İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

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İstanbul Çekmeköy'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir polis polis memuru , 4 kişiye ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis memuru ise kayıplara karıştı.

Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

POLİS MEMURU, 4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti.

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Liyakatsız akape polisi

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Haber YorumlarıBaturan Kozan:

her kuşun eti yenmez borçluysan vereceksin kimse dolandırılmayı hazmedemez

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Kaçması iyi olmuş, aynasızlar yakalasıydı çok uğraşırdı polis memuru bey.

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