Çekmeköy'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B'nin 3 ayrı suçtan 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık F.S.B. getirildi.

Duruşmada tanıklar, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Fatma Nur Çelik'in ailesinin avukatı Mahir Orak ise okulun koridorlarındaki kamera kayıtları ile ilgili bilirkişiden yeniden rapor alınmasını, varsa kayıttaki seslerin dökümünün yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelemeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve görüntülerin tekrar bilirkişiye gönderilip yeniden rapor düzenlenmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı, 20 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Mart'ta F.S.B'nin, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ders verdiği 206 numaralı sınıfa girdiği, hiçbir uyarı ya da tartışma yaşamadan doğrudan masasında oturan Çelik'e yöneldiği, 4-5 kez sırt bölgesine bıçak darbeleriyle saldırdıktan sonra sınıftan hızla çıktığı anlatılıyor.

Saldırıda ağır yaralanan Çelik'in kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat ettiği aktarılan iddianamede, F.S.B'nin olay günü ders programını inceleyerek öğretmenlerin yerlerini tespit etmesi, ardından doğrudan 206 nolu sınıfa yönelmesi, sınıfa girdikten sonra herhangi bir tartışma, uyarı veya ani gelişen bir durum olmaksızın doğrudan Çelik'i hedef alması dikkate alınarak, saldırının ani bir refleks değil, yoğunluk ve devamlılık gösteren bir icra hareketi olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

F.S.B'nin eyleminin olay anında "doğmuş ani ve geçici öfke patlaması"nın ürünü olmadığı, aksine aylar öncesine yayılan, giderek derinleşen, zihinsel olarak beslenen ve nihayet somut icra hareketine dönüştürülen süreç sonunda gerçekleştiği iddianamede vurgulanıyor.

İddianamede, F.S.B'nin okul rehberlik birimince 2025 başlarından itibaren düzenlenen görüşme ve yönlendirme formları ile İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık kurulu raporuna yer veriliyor.

Olaydan kısa süre önce tedavisi sonlanan F.S.B'ye ait dijital kayıtlarda "Hatred Mass Murderer Mode" adlı kitlesel öldürme temalı oyun içeriği ile "Once Upon a Time in High School" isimli okul ve şiddet eksenli film içeriğine ilişkin videolar izlediğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, F.S.B'nin eyleminin toplumun ortak vicdanını sarsacak nitelikte olduğu ve insan hayatını araçsallaştırdığı, öldürmeyi başlı başına amaç haline getirdiği belirtiliyor.

Ayrıca iddianamede, F.S.B'nin öğretmenler Z.A. ve B.A'yı bıçakla hafif şekilde yaraladığı, öğrenciler S.K, K.A, B.R.A, M.A, A.D, M.B. ile öğretmen Ş.G'ye ise bıçakla saldırmaya çalıştığı, içlerinden bazılarını da bıçakla kovaladığı aktarılıyor.

İddianamede, F.S.B'nin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından 126 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.