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Çekmeköy'de Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Öğretmen

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Çekmeköy'deki özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı ve şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının oturum izni olduğu ancak çalışma izni bulunmadığı tespit edildi. Şüpheli adli makamlara sevk edilirken, okul hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Çekmeköy'de, özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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