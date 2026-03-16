Çekmeköy'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı
Çekmeköy'de bir kuyumcunun sahibi, biber gazı ile saldırıya uğradı. Olayı gören vatandaşların müdahalesi ile şüpheli gözaltına alındı. Zanlının daha önce dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirlendi.
Çekmeköy'de kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Akif Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, yanında bulundurduğu biber gazı ile iş yeri sahibine saldırarak soygun girişiminde bulundu.
İş yeri sahibini başından yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşların müdahalesiyle yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İş yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Kimlik tespiti yapılan şüpheli K.K'nin dolandırıcılık suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi.
Yaralanan iş yeri sahibinin sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildiği öğrenildi.