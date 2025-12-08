Haberler

Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis şehit oldu

Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, emniyet ekiplerinin saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) sağ olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan araştırmalarda baba Cemal A'nın "kasten yaralama", iki oğlundan biri olan Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Çatışmada öldürülen, polise yönelik saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin Çekmeköy'de bulunan bir eve arama işlemi yapıldığı esnada evin içinden kolluk güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun ağır yaralandığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edilen açıklamada, çıkan çatışmada Ramazan A'nın ölü, Çetin A. ve Cemal A'nın ise sağ ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
