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Çekmeköy'de eşini darbeden şüpheli tutuklandı

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Çekmeköy'de tartışma sırasında eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'de tartışma sırasında eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ağustos'ta bir ikamette meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aralarında anlaşmazlık olan S.N.A'nın (30), eşi U.A. (35) tarafından darbedilerek tehdit ve hakarete uğradığı belirlendi.

Polisin çalışması sonucu şüpheli U.A. gözaltına alındı.

Araştırmalarda, U.A. ile S.N.A'nın ailevi geçimsizlik yaşadıkları, ayrılık aşamasına geldikleri ancak yeniden barıştıkları, olay günü aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
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