Çekmeköy'de Elyaf-Sünger Fabrikasında Yangın Çıktı

ÇEKMEKÖY'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde bulunan elyaf-sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.