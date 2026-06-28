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Çekmeköy'de bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Çerkez: Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor

Çekmeköy'de bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Çerkez: Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor
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Çekmeköy'de sosyal medyada bir binanın eğri olduğu iddiası üzerine belediye başkanı teknik ekiple inceleme yaptı. Binanın projesine ve ruhsatına uygun olduğu, görüntünün ters açı ve eğimli araziden kaynaklandığı açıklandı.

ÇEKMEKÖY'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin adreste incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" dedi. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çerkez, binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

'TAMAMIYLA PROJESİNE UYGUN OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bizde bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok. Burada insanların can güvenliği söz konusu. İnşaatın projeye uygun olması gerekiyor. Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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