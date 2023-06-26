Çekmeköy'de doğal gaz patlaması kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada bulunan Muzaffer Güney yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Muzaffer Güney, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.