Çekmeköy'de doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Çekmeköy'de bulunan bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda bir kişi yaralanırken, binada yangın çıktı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.