Çekmeköy'de Bir Okulda İki Öğretmen ve Bir Öğrenci Bıçakla Yaralandı

(İSTANBUL) Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında bir öğrenci, iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. İstanbul Valiliği, tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olay saat 11.00 sıralarında aşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. F.S.B. isimli öğrenci, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladı. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan öğrenci gözaltına alındı. Konuya ilişkin Valilik açıklaması şöyle:

"02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy İlçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B., gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden 1'inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA