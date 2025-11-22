Çekmeköy'de Benzinlikte Yangın Çıktı
Çekmeköy'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarpan başka bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.
Çekmeköy'de benzinlikten yakıt alan otomobile çarpan araçta çıkan yangın söndürüldü.
Ekşioğlu Mahallesi Şile Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan C.B'nin kullandığı 41 AEE 531 plakalı otomobile, K.K. idaresindeki 34 GCD 639 plakalı otomobil çarptı.
Çarpışmanın ardından K.K'nin otomobilinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akaryakıt istasyonunda çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle 2 otomobilde ve istasyonda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel