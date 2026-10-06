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Çekmeköy'de araçta bulunan erkek cesedinin başından vurulduğu belirlendi

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Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında bir araçta hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri, başından silahla vurulmuş halde bulunan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi; polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

ÇEKMEKÖY'de bir araçta başından silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin A.E.B.'ye (46) ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 15.40 sıralarında Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri cesedin A.E.B.'ye ait olduğunu tespit etti. Aracın içinde silah bulan ekiplerin, intihar ihtimali üzerine durduğu öğrenildi. A.E.B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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