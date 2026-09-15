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Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü otomobile saldırı soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü otomobile saldırı soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, ÇEKMEKÖY’de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu Fırat Yavşan(26) öldürülmesine ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ÇEKMEKÖY'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu Fırat Yavşan(26) öldürülmesine ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırının uyuşturucu ticareti nedeniyle oluşan alacak meselesi nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Çekmeköy, Aydınlar Mahallesi, Sevgi Caddesi'nde 8 Eylül'de meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobile silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu otomobilde bulunan Fırat Yavşan olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemede otomobile 28 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

10 GÖZALTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis saldırganların kaçarken kullandığı otomobilin plakasını tespit ederek takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturmada saldırının uyuşturucu ticareti nedeniyle oluşan alacak verecek meselesi yüzünden yapıldığı tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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