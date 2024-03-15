Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Murat Balcı Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Çekmeköy Belediyesince Çatalmeşe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Murat Balcı Aile Sağlığı Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile sağlığı merkezi, mahalle sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre inşa edildi.

Doktor muayene odaları, tıbbi müdahale odası, aşı odası, gebe izleme odası ve bekleme alanı bulunan aile sağlığı merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinin esas amacının hastalanmadan çocukların, yetişkinlerin sağlığını korumak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Memişoğlu, bu sağlık ocaklarında çocukların aşı olacağını, büyümelerinin takip edileceğini, nasıl beslenmeleri gerektiğinin ailelerine öğretileceğini, yetişkinlerin hastalıklarıyla ilgili ilaçlarının yazılacağını belirterek, "En önemlisi hastalıklardan korunmak için buradaki hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sahip çıkmanız, kendi sağlığınıza sahip çıkmanızdır." değerlendirmesini yaptı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçeye 30'un üzerinde aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını anımsatarak, "En yakın, en rahat ulaşabileceğiniz merkezler buralar. Bizler de belediye olarak 'Bu bunun işidir, şu şunun işidir.' demeden sağlıkta da eğitimde de her alanda 'Biz varız.' dedik, imzamızı attık, atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi (BBP) Çekmeköy İlçe Başkanı Murat Arslan, hayırsever iş insanı Prof. Dr. Murat Balcı, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.