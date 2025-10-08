Çekmeköy Belediyesi, Filistin'e Destek İçin Bayraklı Araçlarla Hizmet Verdi

Çekmeköy Belediyesi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkati çekmek ve Filistin halkına desteğini göstermek için hizmet araçlarına Filistin ile Türk bayrakları astı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan temizlik araçları bir gün boyunca bu şekilde hizmet verdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Filistin halkının yanında olduklarını ve yaşananlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Filistin'de yaşanan vahşetin insanlığın vicdanını kanattığını vurgulayan Çerkez, "İki yılda on binlerce insan, binlerce masum çocuk yaşamını yitirdi. Camiler, okullar, hastaneler yerle bir edildi. Tüm bu zulme sessiz kalmak, insanlığa ihanet olur. Bugün Çekmeköy'de temizlik araçlarımız Türk ve Filistin bayraklarıyla hizmet verdi. Hem farkındalık oluşturmak hem de mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.