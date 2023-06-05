Çekirgeler Şiran'ın Çevrepınar köyünü istila etti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren türünün 'yeşil çekirge' olduğu tespit edilen çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren türünün 'yeşil çekirge' olduğu tespit edilen çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan 'yeşil çekirge' olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

Köylülerden Hanım Yılmaz da "Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; 'çekirgeler düşsünde dışarı çıkalım' diye. Çamaşır asamıyorum. İnsanın eli ayağı da kaşınıyor. Umarız bir çare bulunur" diye konuştu.