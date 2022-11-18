ÇEKİCİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İSTANBUL'da park halindeki bir otomobili çekiciye yükleyerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki bir otomobili çekiciye yükleyerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin park halindeki otomobili çekiciye yükleyerek çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul'da 15 Kasım 2022 tarihinde başvuran İ.T. akşam park ettiği otomobili sabah yerinde olmadığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde otomobilin bir çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti. Görüntülerde, bir çekicinin park halinde otomobilin yanına yaklaştığı, içinden inen kişilerin otomobili çekiciye yükleyerek olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ekrem İ.(43), Hamza A.(43) ve Furkan F.(28)'i gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri Oto hırsızlık büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden Ekrem İ.'nin daha önceden 11 tane, Hamza A.'nın 4 tane, Furkan F.'nin 4 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.